Comunicado de los jugadores de Blooming: “Esta era la última instancia a la cual queríamos llegar” (video)

“Es primordial para nosotros como punto principal, hacerles saber que esta era la última instancia a la cual queríamos llegar, pero la situación es insostenible, nuestro esfuerzo ha sido enorme para no hacer público los reiterados retrasos en los pagos de nuestros salarios y promesas no cumplidas, tratamos de muchas maneras ir solucionando la falta de recursos en el plantel con ayudas entre nosotros mismos dentro del grupo de trabajo, pero ya no podemos”, dice el comunicado.