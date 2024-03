“Cuando arribé a Bolivia no me imaginaba llegar a la selección”, asegura Rafinha

Rafinha recibió su primera convocatoria para la selección boliviana de fútbol, tras el llamado del entrenador Antonio Carlos Zago. El capitán y referente de Blooming se mostró contento por su primera travesía con la camiseta nacional.



“Es algo que no me imaginaba, fueron pasando los años y empecé a tener este sueño. Gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros pude cumplirlo. Es un oportunidad única, todos los jugadores sueñan con llegar a la selección. Voy a dejar todo en la cancha”, indicó el brasileño en conferencia de prensa.



“Cuando arribé a Bolivia no me imaginaba llegar a la selección. Estoy en un buen momento, Blooming también, no hemos perdido ningún partido. Con la ayuda de mis compañeros pudo llegar mi primera convocatoria”, añadió.



Rafinha, aún no podrá actuar como boliviano en el torneo local, pero sí podrá jugar los partidos amistosos con la Verde ya que su trámite está en curso.



“Ese es un tema que se lo dejo a la dirigencia. Creo que ya está en lo último, ya debería haber salido. Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, sentenció Rafinha sobre su nacionalización.



Antes de sumarse a la concentración de la selección, Rafinha deberá disputar un partido con Blooming. Será este viernes, por la fecha 6 del torneo Apertura ante Royal Pari.



Una vez finalice el encuentro, el jugador junto a César Menacho, emprenderán vuelo a San Pablo (Brasil), para incorporarse a la Verde.