En Blooming hay preocupación por cuadros febriles de Figuera, Centellas y Becerra antes de recibir a Nacional Potosí

No han sido normales las prácticas en Blooming en los últimos días. Varios de los futbolistas del primer plantel han estado con fiebre lo que originó una acción inmediata del cuerpo médico. Los que estuvieron más delicados fueron Arquímides Figuera, Guilmar Centellas y Matheus Becerra, todo esto en la previa al encuentro frente a Nacional Potosí a jugarse este sábado (16:00), en el que Blooming necesita ganar mínimo por dos goles de diferencia para avanzar a los cuartos de final.

Hasta este jueves el técnico Carlos Julio Bustos prefirió no definir el equipo titular y más bien optó por esperar el informe médico para ver cómo amanecen el viernes los jugadores que no han trabajado de manera normal. De los tres mencionados, el que es titular indiscutible es el venezolano Figuera, que juega como volante central y es el eje en el medio. Centellas, por su parte, es un volante que juega por derecha y en casa, suele alternar el puesto de sub 20 junto al también volante Héctor Suárez.