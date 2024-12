“Es una oportunidad muy bonita”, afirmó Santiago Castedo tras debutar en Blooming

Blooming no pudo pasar del empate frente a Aurora (1-1) en un partido que tuvo entre lo más destacado el debut de Santiago Castedo, el delantero Sub-20 que había firmado su primer contrato profesional con el club el día lunes. Luego del partido, el jugador habló en conferencia de prensa sobre su primer partido en primera división y agradeció el apoyo de su familia, director técnico e hinchada.



“Quiero agradecer a todos, al director técnico (Álvaro Peña), a la gente que vino y sobre todo a mi familia. Fue una oportunidad muy linda, me costó bastante llegar acá, estoy muy feliz y contento por esta oportunidad que se me dio. Quiero también agradecer a los clubes por los que pasé y que fueron parte de mi formación”, manifestó Castedo.



Metiéndose netamente en lo deportivo, Castedo analizó el partido y consideró que todo se complicó cuando su equipo se quedó con un hombre menos, pero supieron darle vuelta a la página y lograr el empate.

“Fue un partido muy difícil; quedamos todo el segundo tiempo con un jugador menos, pero mis compañeros se entregaron al máximo, eso hay que destacar. Hubo un sacrificio enorme, logramos sacar un punto y vamos a seguir así, dándolo todo por el equipo”, cerró.



El delantero juvenil se destacó en la reserva, siendo el goleador del equipo, y ahora se ilusiona con llevar sus goles al equipo profesional. Además, tendrá minutos el domingo en el clásico cruceño frente a Oriente, así lo confirmó Álvaro Peña, director técnico de la academia.