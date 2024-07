Expulsiones infantiles: un mal de Blooming

Blooming ha tenido un inicio agridulce en el torneo Clausura. Después de un óptimo primer semestre que lo ubicó en los primeros lugares de la tabla acumulada, la academia cruceña ha sufrido algunos tropiezos al reanudarse el campeonato tras el receso por la Copa América. Sin embargo, a pesar de los resultados adversos, Blooming sigue firme en la lucha por los puestos de vanguardia, ocupando actualmente el cuarto lugar en el Clausura y el tercero en la tabla general.



Pero más allá de los resultados, hay un problema que preocupa seriamente a la hinchada celeste y a la dirigencia del club: las expulsiones infantiles y hasta insólitas que han complicado la chance del equipo en cada uno de sus presentaciones. Lo más llamativo es que estas tarjetas rojas las han recibido jugadores experimentados, referentes y pilares fundamentales del plantel.



El primer incidente se dio en la derrota ante Bolívar (0-5), cuando el volante venezolano Arquímedes Figuera cometió una falta torpe que le valió la expulsión tras la intervención del VAR. Esto obligó a Blooming a jugar con un hombre menos durante todo el partido desde el minuto 26.



En el siguiente encuentro ante Royal Pari, no hubieron expulsados en cancha, pero sí en el banquillo. En esta ocasión, fue el turno del director técnico argentino Carlos Julio Bustos, quien reclamó una falta inexistente que derivó en el gol del triunfo para el equipo 'Inmobiliario' (2-1), dejando la nave sin mando en el timón.



Pero aún hay más. En la victoria sobre Independiente (2-1), Blooming logró el triunfo gracias a un penal convertido por Moisés Villarroel en los descuentos. Sin embargo, en el momento del festejo del gol, Jonathan Lacerda, el referente de la última línea, protagonizó una discusión absurda con el banco de suplentes del equipo chuquisaqueño. El juez, tras revisar la acción en el VAR, determinó expulsar al uruguayo por conducta antideportiva al 90+3', dejando a Blooming con un hombre menos a falta de minutos para que finalice el encuentro y poniendo en riesgo un triunfo sumamente necesario.



Tras la expulsión de Figuera, en la fecha 6, la dirigencia del club, encabezada por Sebastián Peña, había manifestado su preocupación y aseguró que tomaría medidas internas para evitar que estos hechos se repitan. Sin embargo, parece que el llamado de atención no ha llegado a todos los jugadores, quienes deberán replantear ciertas actitudes perjudiciales.



Blooming tiene un plantel con potencial y calidad, pero deberá examinar estos episodios para encontrar el equilibrio necesario entre la pasión y el control emocional. Solo así podrá capitalizar al máximo sus posibilidades y reforzar su protagonismo en el fútbol nacional.