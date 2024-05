Gabriel Valverde: “Destaco la unión del grupo, el viernes vamos a hacer respetar la localía”

Gabriel Valverde, defensor central de Blooming, conversó en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones tras el inicio del torneo Clausura. El jugador destacó la unidad entre los jugadores y aseguró que la academia hará “respetar la localía” este viernes, cuando reciba al campeón del Apertura, San Antonio.



“Destaco la unión del grupo, tenemos buena actitud. Jugamos el próximo partido en casa, acá tenemos que hacer respetar la localía, con nuestra gente, con nuestra hinchada. Sabemos que el jugador número doce es nuestra hinchada, ellos siempre están con nosotros. Nos queda hacer nuestro trabajo para conseguir las tres unidades sea como sea”, indicó Valverde.



El exjugador de The Strongest también resaltó el rendimiento de sus compañeros en la derrota por 1-0 ante Always Ready en El Alto.



“Sabíamos que iba a ser un partido complicado y difícil, pero nos defendimos bien e intensos jugar fútbol. Always tiene un gran equipo, también juega, pero destaco la actitud. Aunque no pudimos rescatar un punto, lo dejamos todo. Felicito a mis compañeros por la entrega”, añadió.



Valverde, que retornó este año a las canchas luego de sufrir una grave lesión en la rodilla, tiene muchas posibilidades de iniciar en el onceno titular ante San Antonio. La ausencia de Richet Gómez por una lesión muscular, le abrió un espacio en el equipo que dirige técnicamente Carlos Bustos.



“Estoy contento, es una felicidad que muy pocas personas van a entender, pase momentos muy duros. Le agradezco al club, a mis compañeros y a la dirigencia por permitirme estar acá de nuevo”, sentenció.