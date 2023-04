Hernán Meske es el nuevo gerente deportivo de Blooming

Palmaflor

Claudio Brizuela, DT de Palmaflor, criticó a Always Ready: "Hubieran venido antes"

"Yo quisiera saber si fuésemos nosotros, Tomayapo o Vaca Díez, a ver si pasaría lo mismo (...) Si nosotros no llegamos, perdemos los puntos", reclamó Claudio Brizuela. El DT de Palmaflor apuntó contra Always Ready por no haber podido llegar a Villa Tunari para el partido de la Fecha 10.