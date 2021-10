Hernán Meske: “No hay técnico en el mundo al que no le vengan bien los recesos”

Escucha esta nota aquí

El director técnico de Blooming, Hernán Meske, reconoció que el receso que tuvo el campeonato de la División Profesional, debido a las eliminatorias mundialistas, le cayó muy bien al trabajo que viene realizando con su equipo. La academia celeste le ganó (3-1) a Real Santa Cruz, el domingo en el estadio Tahuichi Aguilera, en el reinicio del torneo Único.

“No hay técnico en el mundo al que no le vengan bien los recesos. A nosotros, conociendo nuestra realidad con el campeonato que venimos jugando, muchísimo más… Nos conviene para ir mejorando el funcionamiento del equipo”, dijo el DT.

Refiriéndose al triunfo del domingo, reconoció que fue muy difícil, sobre todo en el primer tiempo, ya que su rival hizo mejor las cosas. Destacó la actuación del arquero Braulio Uraezaña, que en varias oportunidades evitó la caída de su portería y se convirtió en figura del partido.

“Si tras el primer tiempo nos íbamos al vestuario en desventaja no hubiera estado mal de acuerdo a lo que pasó en el partido, gracias a Braulio quedamos cero a cero y en el segundo tiempo también evita el empate. Me pone contento, no me molesta que el arquero sea figura, cuando los chicos empiezan a sentirse importantes en el equipo, eso es bueno”, aseveró Meske.

El entrenador argentino también se mostró satisfecho por el apoyo de los hinchas que recibieron al equipo cuando llegó al estadio y por el aliento durante todo el encuentro con Real Santa Cruz.

El próximo reto de los celestes será el sábado (19:30) frente a Nacional Potosí en la Villa Imperial, por la fecha 23.

FECHA 23

Viernes 22 de octubre

San José 15:30 Aurora

Oriente P. 19:30 Guabirá

Sábado 23 de octubre

The Strongest 15:00 Real Potosí

Wilstermann 17:15 Royal Pari

Nacional Potosí 19:30 Blooming

Domingo 24 de octubre

Independiente P. 15:00 Real Tomayapo

Palmaflor 17:15 Always Ready

Real Santa Cruz 19:30 Bolívar

