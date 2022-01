Jean Carla Terrazas renunció a la vicepresidencia de Blooming

Escucha esta nota aquí

Las desavenencias entre el directorio de Blooming y Jean Carla Terrazas, hicieron que esta última presente su renuncia irrevocable a la vicepresidencia del club celeste. La aludida hizo pública su decisión de alejarse del directorio en un comunicado que expuso en sus redes sociales.

“Queridos hinchas y socios acabo de salir del directorio ampliado, cómo dije en la conferencia soy partidaria que siempre prevalezca la democracia y la institucionalidad, la mayoría del directorio decidió, sin entrar en detalles quiero comunicarles que presente mi renuncia irrevocable al cargo que desempeñe desde septiembre como Vicepresidente del Club Blooming, club que amo y corre en mis venas, lo hago para no causar división y como dije: si no soy parte de solución no quiero ser parte del problema”, escribió Terrazas.

Horas antes de presentar su renuncia, Terrazas había ofrecido una conferencia de prensa dando a conocer que había falta de comunicación entre los miembros del directorio celeste y que algunos, entre ellos el presidente Sebastián Peña, estaban dificultando su gestión.

Pese a su alejamiento de la vicepresidencia, Jean Carla Terrazas piensa honrar todos los compromisos asumidos con la institución celeste.

“Estoy a la espera que se firme el contrato con mi empresa de los terrenos dados a los jugadores por sus sueldos, ojalá se respete las negociaciones que realicé con empresas para mayor transparencia del club y se continúe implementando la pasarela de pago”, agrega el comunicado.

Finalmente, aclaró que cumplirá con el acuerdo de que su empresa sea sponsor para que Rafinha siga vistiendo de celeste. Extraoficialmente se conoce que Terrazas se hace cargo del pago de la prima del jugador brasileño.

“Además, quiero que tengan tranquilidad que cumpliré con mi palabra de ser sponsor de Rafhina para que la vuelta del jugador sea lo más pronto posible. Solo puedo decirles gracias por sus mensajes y su cariño. Desde donde esté siempre apoyaré a mi amado club, gracias también a los medios de comunicación por su cobertura y su respeto en el manejo de las entrevistas… Fuerza Blooming por siempre!”, dice la última parte del mensaje publicado por quien ahora ya es expresidente de la academia cruceña.

