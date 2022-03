Jefferson Tavares: “Estoy trabajando duro para ser el goleador del campeonato”

Escucha esta nota aquí

Con tres tantos anotados hasta la fecha, el delantero Jefferson Tavares se ha convertido en el goleador de Blooming y en el segundo máximo artillero del torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano.

El brasileño es pieza clave para que la academia cruceña este atravesando un buen momento en el campeonato, a tal punto que iguala en unidades (10) con Bolívar en el primer puesto del grupo B.

Con el clásico cruceño a la vuelta de la esquina, el futbolista de 32 años (22-11-1989) y que llegó a Bolivia en 2015 para jugar en Destroyers, habló con DIEZ y expresó su deseo de ser el goleador del campeonato boliviano.

¿A qué se debe el buen momento de Blooming?

El primer partido que perdimos ante Bolívar no lo tomamos en cuenta por los inconvenientes que tuvo el club, pero eso nos dio fuerza para creer en nosotros mismos y que podemos ser competitivos. Ahora todo lo que se está viendo en la cancha es resultado de un trabajo silencioso, que estamos haciendo con mucha humildad día a día para lograr cosas importantes.

¿Qué grado de responsabilidad tienes en esta levantada de Blooming?

Yo vine acá sabiendo que llegaba a un equipo grande y automáticamente iba a asumir una gran responsabilidad, porque es un equipo referente. Yo sé que trabajando todo va a fluir naturalmente y no solo Tavares, sino que todo el grupo ayuda a sacar lo mejor de cada uno para salir adelante. Estoy enfocado, feliz con mi familia y viviendo este buen momento en Blooming.

El año pasado en Royal Pari marcaste 14 goles y quedaste en el cuarto lugar de la tabla de goleadores. ¿Este año te has propuesto ser el goleador del campeonato?

En lo personal siempre me propongo objetivos y como todo delantero quiere salir goleador. Todos los años que jugué, desde que llegué a Bolivia, mis estadísticas siempre fueron buenas y ahora estoy trabajando duro para estar arriba en la tabla de goleadores, ese es mi objetivo, ser goleador del campeonato y triunfar con mis compañeros.

¿Y cuál es el objetivo de Blooming?

Nosotros entramos a la competencia para pelear el título con mentalidad ganadora, con muchas ganas de triunfar para dar pelea por el título.

¿Cómo esperas el clásico?

Sabemos de la importancia de ese partido, para mí es el mejor clásico del país, porque toda Santa Cruz se para, genera expectativa en todo el país. Tenemos mucha motivación y una confianza grande, vamos a enfrentarnos a un rival difícil y ganara el que se equivoque menos, porque así son estos partidos. Nosotros haremos nuestra parte para tratar de ganar desde el principio.

Hemos visto imágenes tuyas con la Biblia y compartiendo la palabra de Dios a tus compañeros de equipo…

Yo me pongo muy contento, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo conscientemente, que él es nuestro único salvador, entendemos el verdadero cristianismo. Dios me puso en un punto estratégico para llegar con su palabra en el fútbol, porque en el fútbol hay mucha gente perdida, como lo estuve yo un día, pero encontré a Cristo y soy una nueva criatura. Yo quiero llevar mi testimonio a los jóvenes para que puedan cambiar, el futbol da plata y muchas cosas, pero eso es pasajero, por eso que hay que dar una palabra de aliento en Cristo. Todas las cosas son pasajeras, pero en Cristo todo es eterno. No hablo de religión, solo de mi Cristo salvador.

