Jesús Sagredo y Fernando Arismendi retornan a Blooming

El lateral Jesús Sagredo y el delantero uruguayo Fernando Arismendi jugarán esta temporada en Blooming, luego de hacerlo el año pasado otros clubes. Es la misma situación del volante Junior Sánchez, que el pasado campeonato estuvo en el Tigre.​

Sagredo, de 27 años, fue cedido el 2021 a The Strongest, mientras que Arismendi, de 30 años, lo hizo en Albión, equipo de segunda división del fútbol charrúa.

Ambos jugadores son recordados por los hinchas celestes, pues fueron compañeros en la temporada 2020.

Engrosarán las filas del plantel que dirige el chileno Rodrigo Venegas, que, además, contará con las nuevas contrataciones. Es el caso del delantero brasileño Jefferson Tavares (ex Royal Pari), el volante Paúl Arano (ex Wilstermann) y el defensor argentino Nahuel Iribarren (ex Platense de Argentina).

El DT de a poco va conformando una buen grupo de jugadores, pues también renovaron contrato con el experimentado mediocampista Joselito Vaca, el eterno capitán del equipo, el arquero José Peñarrieta, el lateral Santos Navarro y el volante Ricardo Orihuela.

