Jorge Lovera, jugador de Blooming: "De aquí (Tahuichi) no pueden llevarse ni un punto"

Sobre su debut ante Wilstermann de este domingo, Lovera considera que su equipo hacerse fuerte en el Tahuichi. "Aquí de locales, el grupo está muy fuerte y nuestro rivales no pueden llevarse ni un punto"enfatizó.

No ocultó su sorpresa su tras recibir la capitanía en el último amistoso. Una señal de la influencia de Lovera en el vestuario celeste. "Me sorprendí que Rafinha me entregue el cintillo de capitán ante Monagas. Hay que llevarlo con mucha personalidad", señaló.