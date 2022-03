José Andrés Veizaga volvió con gol y con hambre de gloria en Blooming

Escucha esta nota aquí

José Andrés Veizaga reapareció con todo en Blooming. Luego de que las lesiones lo tuvieran alejado de los partidos oficiales por alrededor de siete meses. El mediocampista ya sumó minutos de juego en la tercera y cuarta fecha del torneo Apertura y en ambas jornadas marcó de a un gol.

“Estoy muy contento de estar de vuelta en casa, me ha tocado volver a jugar después de siete meses inactivo por problemas de lesiones y la verdad que es muy gratificante estar de vuelta. Estoy con mucha hambre de poder seguir creciendo y ser un aporte para el equipo”, dijo Veizaga.

El futbolista, de 25 años, reapareció en la tercera fecha, en el partido que Blooming empató (1-1) con Royal Pari. Ingresó desde el inicio del segundo tiempo en lugar de Paul Arano y a los 54 minutos marcó el gol para la academia celeste.

Su segundo partido esta temporada fue en la cuarta fecha, hace una semana, cuando Blooming goleó a Universitario de Vinto por 5-0 en el estadio Tahuichi Aguilera. Veizaga hizo su ingreso en el minuto 65 en reemplazo de Fernando Arismendi y a los 76’ se encargó de poner el transitorio 4-0.

“Contento de poder aportar con goles, no estoy aún al cien por ciento, porque me está tocando volver después de siete meses, siento todavía la falta de ritmo y cuando entro me ahogo mucho después de hacer varias acciones de alta intensidad. Necesito ponerme todavía en mejores condiciones físicas y seguro que lo voy a conseguir con más minutos de juego”, se sinceró.

El equipo va de menos a más en este campeonato y eso lo reconoce José Andrés Veizaga, quien espera que el buen fútbol de Blooming siga en crecimiento.

“Es notorio el trabajo que venimos haciendo con el cuerpo técnico. Partido tras partido el equipo está demostrando mejor juego y creo que es importante seguir creciendo como lo viene haciendo”, añadió.

El próximo partido de los celestes será el domingo, desde las 17:15. Por la quinta fecha visitarán a Independiente Petrolero en el estadio Patria de Sucre. Para ello los dirigidos por Rodrigo Venegas se concentran en su sede y el viaje a Sucre será un día antes del duelo con los actuales campeones.

“Somos conscientes de la clase de partido que nos espera el domingo, es el último campeón, sabemos que va a ser un partido complicado, pero el grupo está convencido del trabajo que venimos haciendo, del equipo que somos y que de lo que podemos llegar a ser. Vamos a ir por los tres puntos y esperemos volver con la victoria”, finalizó Veizaga.

QUINTA FECHA

Jueves 3 de marzo

Royal Pari 15:00 Universitario Vinto

Oriente P. 19:30 Universitario de Sucre

Sábado 5 de marzo

Palmaflor 15:00 Guabirá

The Strongest 17:15 Nacional P.

Real Tomayapo 19:30 Bolívar

Domingo 6 de marzo

Always Ready 15:00 Wilstermann

Real Santa Cruz 15:00 Aurora

Independiente 17:15 Blooming

