Joselito Vaca en intimidad: Su último clásico, el amor del hincha de Oriente y Blooming, y su origen en Mapaiso

"Se me dio esa oportunidad, pero el cariño que siente la gente hacia mi es porque yo tuve la oportunidad de salir campeón con los dos equipos". En la calle o mientras hacés las compras ¿Te dicen algo los hinchas que te reconocen?

"Siempre que salgo me piden fotos, más los de Blooming ahora que estoy jugando en Blooming (entre risas). Estoy agradecido con toda la gente, con las dos instituciones por las oportunidades que me dieron".

"No, yo nunca imaginé llegar a jugar en los dos más grandes de Santa Cruz, menos el salir campeón, o jugar en la selección". Es inevitable volver a insistir Joselito pero, ¿Esta es la última temporada como jugador?

"Si, ya son 23 años de carrera que he disfrutado al máximo. Este año tiene que llegar a su final". Siendo tus últimos partidos como profesional, ¿Cómo viviste tu último clásico?

"Muy dolorido, no se pudo ganar. Perder esta clase de partidos es difícil, solo los que hemos jugado clásicos sabemos cómo nos sentimos después de haber perdido".

"No, no lo sé aún. Solo quiero disfrutar al máximo estos últimos meses que me quedan".