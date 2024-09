Juan Carlos Arce asume la responsabilidad tras la derrota de Blooming ante GV San José

Blooming dejó escapar la gran posibilidad de alcanzar el tercer lugar del torneo Clausura al perder el domingo (1-2) un partido insólito ante Gualberto Villarroel San José, que estuvo marcado por el penal atajado de Ronaldo Sánchez a Juan Carlos Arce en la recta final del encuentro.



Una vez finalizadas las acciones, el ‘Conejo’ Arce habló ante los medios en conferencia de prensa y expresó su desazón por no haber podido ganar en casa. Además, se hizo responsable de la derrota y se disculpó con la hinchada por haber fallado el tiro desde los doce pasos.



“Se dio la expulsión del arquero de ellos (GV San José). Se me dio la oportunidad de poder patear. Tenía toda la confianza para hacerme cargo del penal y patearlo como siempre lo hago, con convicción, pero fallé. Creo que ahí iba a cambiar el rumbo del partido; ellos jugaban con uno menos, no tenían arquero, y me lo tapa un jugador. Solamente puedo rescatar la victoria de GV San José; lo felicito, hizo el partido perfecto y hizo lo que tenía que hacer”, indicó.



“Brindé todo el respaldo a mis compañeros; hicieron un gran partido, pero no fuimos contundentes. Toda la culpa puede caer sobre mí; si marcaba, cambiaba el partido. La responsabilidad es totalmente mía por no poder acertar. Hoy (domingo) fallé y me hago responsable porque tengo que estar preparado para marcar; entreno para eso”, añadió sobre el remate que erró tras la gran intervención de Ronald Sánchez, quien funge como volante pero tuvo que ponerse los guantes ante la expulsión del arquero Jorge Araúz.



Finalmente, el experimentado jugador de la academia aseguró estar triste por haber fallado la pena máxima. “No estoy enojado; me voy triste porque quiero ganar. No me gusta perder ni fallar penales. Erré en un momento decisivo para el equipo. Siempre respeto a la gente; soy hincha del club y uno siempre quiere que se den los resultados. La gente puede criticar y enojarse”, sentenció.