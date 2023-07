Juan Carlos Arce: “Estamos para pelear por un cupo a un torneo internacional”

Hasta hace unas semanas, Blooming se encontraba seriamente comprometido con el descenso directo, pero una seguidilla de tres victorias hizo que el cuadro celeste salga de esa incómoda posición. Hubo una mejora en el equipo y de eso dialogamos con Juan Carlos Arce.

El experimentado delantero también se refirió a su presente, pues viene saliendo de una lesión en el soleo, que le hizo perderse algunos partidos, pero ya tuvo algunos minutos ante la ‘U’ de Vinto, el lunes último.

Blooming aún no está del todo libre de la zona roja del descenso, la amenaza continúa luego de la derrota sufrida contra Universitario de Vinto en Cochabamba, pero los triunfos anteriores le permitieron tomar cierto aire.

El ‘Conejo’, como popularmente es conocido en el ambiente del fútbol, tiene 38 años (10-04-1985) y es hincha confeso de la academia cruceña.

¿A qué obedece la levantada que ha tenido Blooming?

Creo que no hay donde perderse. Es por la unión de este grupo que está convencido desde el primer momento que hemos estado en esta situación de que se puede. Hay un grupo bueno de jugadores y ese convencimiento, más el trabajo, nos ha llevado a suplir muchas falencias que teníamos a nivel equipo y hoy gracias a Dios están sacando a relucir lo que son cada uno de los jugadores que tenemos en el plantel.

¿Por la situación en la que están, ahora se mira a la zona de clasificación a un torneo internacional o aún está la mirada en la zona de descenso?

La prioridad es ir partido tras partido. Desde luego que siempre se está pendiente por no estar otra vez en el fondo, pero sabemos que ganando algunos partidos otra vez nos ponemos en carrera para una Copa Sudamericana, ya que la tabla está apretada, estamos todos muy cerca, entonces somos conscientes que si se gana y se mantiene este buen pie estamos para pelear por un cupo a un torneo internacional.

La tabla está comprimida con un par de buenos resultados se puede ingresar en zona de premios, pero al mismo tiempo con un par de malos resultados se puede caer a la zona de descenso…

Así es, creo que está para cualquiera, el que haga uno o dos partidos buenos puede salir del fondo y pelear una Sudamericana y como lo dijiste estamos muy cerca todos, o la mayoría de los equipos, y la tabla esta comprimida, cualquier equipo puede aspirar a una clasificación a un torneo internacional.

¿Cómo cayó en la interna del platel que jugadores como Luis Haquín, Moíses Villarroel, Marc Enoumba y Tonino Melgar no hayan podido ser habilitados, ya que llegaban de refuerzos?

En ese momento por supuesto que teníamos la aspiración de contar con ellos, ya los teníamos con nosotros, porque aparte de ser buenos jugadores son grandes personas y eso lo sabíamos. La dirigencia hizo bien contratándolos, pero nos dejó tristes que no hayan podido ser habilitados y no poder contar con ellos sabiendo que podían ser un aporte importante para nosotros. Pero en el fútbol hay que mirar siempre para delante, desde luego que nos dejó tristes, pero sabíamos que teníamos un plantel que puede hacer buenos partidos y ahora lo estamos demostrando.

En lo personal, sabiendo que sos hincha de Blooming y hay un sentimiento de por medio, ¿Cómo vives este cicló en Blooming?

Son sentimientos compartidos, porque desde mi primer partido que me tocó jugar fue acordarme que desde pequeño iba a ver a mi equipo desde las gradas. Esa sensación es la que me cuando debuté con esta camiseta, una sensación tan linda que me tocó vivirla, antes lo hacía desde las tribunas como hincha y ahora poder estar disfrutando desde dentro. Ahora trato de hacer lo mejor, de darle el respeto que se merece a este club y ser un aporte para que lo tengamos a Blooming en el lugar que se merece.

Estamos a menos de dos meses de que comiencen las Eliminatorias 2026, ¿te ilusiona aún la selección?

La selección siempre es linda, es un sentimiento aparte, un sentimiento que uno siempre quiere estar, pero lo dije en su momento, hay que tratar de darle chance a los jugadores jóvenes que vienen haciendo las cosas bien y hoy nos toca apoyar. Ojalá que nuestros partidos de Eliminatorias que se avecinan sean un buen comienzo para volver a ilusionarnos todos los bolivianos.

¿Te imaginas vistiendo de nuevo la casaca de la selección?

Si me llaman… desde luego que nadie le dice no a la selección. Por supuesto que uno tiene las ganas de poder aportar, pero como lo dije, esperemos que esta camada de jugadores sea muy buena, porque hay grandes jugadores. Si es que me llegan a necesitar en su momento estaremos ahí para poder aportar, pero por el momento hay que dar ese espacio a nuevos jugadores.

Siempre que estucho hablar a tus compañeros tienen palabras de agradecimiento para con la hinchada… ¿Qué papel jugó y juega el hincha en esta etapa?

Por su puesto, creo que eso no lo sentimos solo como jugadores de Blooming, lo sentí también en su momento cuando me tocó jugar en Always Ready y en su momento en Bolívar. Uno lo siente también a nivel de rival a una hinchada que alienta que te lleva 20.000 personas al estadio y tenerlos de contrario.

Entonces ese apoyo tiene doble efecto…