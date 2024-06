Jugadores de Blooming pueden declararse en libertad

Luego de que los jugadores de Blooming, en conjunto con el cuerpo técnico, cuerpo médico y staff de trabajo emitieran un comunicado expresando su molestia por salarios impagos, el panorama en campamento celeste parece complicarse.



Desde la interna del club, se informó a EL DEBER SPORTS que algunos futbolistas pueden declarase en libertad a partir del 15 de junio, fecha en la que se cumple el tercer mes de retraso. Esta es una opción latente, ya que existen muchos clubes que están detrás de los pasos de las principales figuras de la academia.



Esto representa una dura amenaza para la dirigencia encabezada por Sebastián Peña, que corre el riesgo de ver como su plantel se desmantela luego de la estupenda campaña realizada en el primer semestre del año, donde Blooming se posicionó en el tercer lugar de la tabla acumulada.



Los jugadores esperan una pronta respuesta por parte de la dirigencia, a la que le solicitaron el pago de al menos un mes de los casi tres que se les adeuda.



“Por más que hemos querido esperar, creer en la palabra de las personas y ser considerados, llegó el momentos de pedir ayuda, necesitamos que entiendan que no estamos pidiendo un premio o que se pongan al día con todos los meses adeudados, solo queremos que al menos nos paguen algo, un mes quizás, para poder pagar nuestras necesidades”, indica un fragmento del comunicado emitido el jueves.



Sin vicepresidente



Las deudas con el plantel no son el único problema por el que atraviesa Blooming, sino que también está pasando por dificultades institucionales. Diego Núñez, renunció a la vicepresidencia del club y en su lugar asumió de manera interina Pedro Vaca, quien no es reconocido y avalado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)



Además, la dirigencia celeste está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el próximo Congreso de la FBF, donde existe la posibilidad de sancionar a diferentes dirigentes de equipos cruceños, entre los que se encuentra Sebastián Peña, actual presidente de Blooming.