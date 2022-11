Julio Herrera, otro jugador que se marcha de Blooming

Julio Herrera no continuará su carrera futbolística en Blooming, eso quedó confirmado este domingo luego de que el club cruceño agradeciera, mediante sus redes sociales, los servicios prestados por el mediocampista.

El deportista, de 23 años, es el segundo jugador que deja la academia cruceña después de que se diera por finalizado el torneo Clausura. El primero fue Jesús Sagredo y aún no anuncia la llegada de refuerzos.

Herrera continuará su carrera deportiva en Always Ready, pues así lo anunció el club Millonario. I ncluso será parte de la gira europea que planifica llevar a cabo en Europa, el próximo mes.

“Julio Herrera se queda en casa… Julio es de Blooming y de Blooming no se va! Hoy el directorio de la academia nacional y Herrera cerraron el acuerdo para que sea jugador del club hasta el 2025. En hora buena Julio, ¡Éxitos en la siguiente temporada!”, decía el mensaje publicado por Blooming el 17 de diciembre de 2021.

Por su parte, el jugador escribió en sus redes: "Hoy me despido de Blooming, equipo que me vio crecer a nivel futbolístico y me dio la oportunidad de poder debutar en la División Profesional del fútbol boliviano, también agradecer a toda la hermosa familia de Blooming por siempre haberme mostrado todo su cariño, su amor y mensajes de apoyo hacia mi persona, agradecer a cada uno de mis compañeros, utileros, doctores y cuerpo técnico. Hoy empieza una nueva etapa en mi vida pero siempre estarán en mi corazón".