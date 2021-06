La luz vuelve a la sede de Blooming

Escucha esta nota aquí

Aclarando que lo hizo como hincha y no como presidente, porque aún no lo es, Mario Cronenbold se apersonó por las oficinas de la CRE este viernes, para cancelar las facturas pendientes que originaron un corte de energía eléctrica en la sede de la academia cruceña.

“Hicimos la cancelación y la conexión es inmediata, la deuda era de 170.000 bolivianos por 10 meses atrasados en el pago de energía eléctrica”, manifestó Cronenbold a los medios.

Recordemos que el aludido es el único candidato inscrito para las elecciones de Blooming, que se realizarán el 26 de junio y que están avaladas por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), por lo que tiene el camino expedito para ser el nuevo titular del club celeste.

“Quiero aclarar que lo estoy haciendo como hincha, no como presidente, porque todavía no lo soy, pero no podemos esperar hasta el 26, porque hay niños que están entrenando en la sede, que no tienen agua, que no tienen luz, hay profesores que están viviendo en Blooming que no tienen ni luz ni agua”, expresó el candidato a la presidencia.

Cronenbold entiende que como hincha no puede ver a su club atravesando estos momentos críticos y por eso decidió apoyar ante el pedido de los padres de familia, de las divisiones menores de la institución celeste.

“No entiendo el motivo por el cual se esperó tanto tiempo (que el anterior directorio no haya pagado las facturas). Si ustedes se fijan es vergonzoso, somos la burla de los del frente (Oriente), pero bueno ya está solucionado el problema y que los padres de familia sepan que ya pueden llevar a sus hijos, porque la conexión es inmediata”, manifestó.

“Vamos a recibir un club que debe agua, luz, préstamos a la gente y a los jugadores”, agregó Cronenbold.