Las alarmas no se apagan: Blooming sigue en paro

Blooming superó a Nacional Potosí (4-1) el lunes y el foco se puso en Aurora, el rival de este jueves (18:00) por la fecha 10 del Clausura. La victoria permitió sumar 15 puntos y meterse en la pelea con los de arriba. Pero no todo es una taza de leche, ya que el plantel amenazó con entrar en paro si es que no se les paga al menos uno de los 4 meses adeudados.



La amenaza se dio incluso antes del partido del lunes, pero como el duelo estaba encima, el plantel decidió presentarse, jugar y luego ganar. Después de ese encuentro la atención volvió a centrarse en lo económico ya que la decisión asumida seguía firme. El martes, el plantel en pleno se presentó al entrenamiento a la hora programada, pero no apareció nadie para arreglar.



“Estamos hablando con los jugadores. Le dijimos que nos esperen un poco más, estamos consiguiendo el dinero. Esperamos que en estos días podamos pagarles un mes. Tienen todo el derecho de cobrar”, manifestó Pedro Vaca, vicepresidente de club luego de la goleada frente a Nacional Potosí.



Ante esa situación los jugadores decidieron no trabajar y esperar hasta este miércoles por la mañana para ver si se puede llegar a un arreglo. Una fuente cercana al primer plantel informo a El Deber Sports que ningún miembro de la dirigencia se dio cita a la sede para dar una solución, por lo tanto, el paro se mantiene.



Este episodio llega justo cuando el jueves se debe visitar a Aurora (18:00) por la fecha 10, y el domingo, enfrentarse a Oriente Petrolero en el clásico del fútbol cruceño, por la fecha 11. Las alarmas se encendieron.



De momento no hubo un informe oficial de parte de la dirigencia que preside Sebastián Peña, la situación económica es álgida como en otros clubes, que ha impedido que el plantel pueda trabajar también con normalidad durante el parate que hubo en julio por la Copa América. Si se llega a un arreglo, de inmediato se trabajará bajo las órdenes de Carlos Julio Bustos, pero si no hay acuerdo, la decisión es mantener la medida.



En cuanto al equipo, la única baja obligada para visitar a Aurora es el uruguayo Jonathan Lacerda, que sufrió un pelotazo en el rostro el lunes y tuvo que ser llevado a una clínica ya que perdió el conocimiento.

Por otra parte, el volante brasileño Rafinha que gozaba de un permiso especial tras el fallecimiento de su madre, ya está en el plantel realizando un trabajo especial en procura de ponerse a tono para la alta competencia. Su objetivo es estar a disposición de Bustos cuanto antes ya que confía en que puede ser útil para encarar lo que resta del torneo Clausura.