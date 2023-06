Marc Enoumba cerca de jugar en Blooming

La dirigencia de Always Ready confirmó este martes que Marc Enoumba no será tomado en cuenta por el director técnico, Oscar Villegas. Debido a que el jugador mantiene contrato con la institución, deberá ser cedido.

Dese hace unos días, Blooming está intentando llegar a un acuerdo con el futbolista y todo parece indicar que el ex defensor de la selección nacional vestirá de celeste por el resto de la temporada.

Enoumba nació en Camerún y tras radicar varios años en Bolivia logró nacionalizarse, ya que no ocupa cupo de extranjero , su llegada a la ‘Academia’ cruceña sería casi un hecho.

Sin embargo, en la últimas horas, fuentes cercanas a la directiva de The Strongest aseguraron que están intentando reclutar al ex capitán de Always. ¿Dónde jugará Enoumba?