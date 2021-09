Marco Daniel Vaca alista su retorno al arco de Blooming

Escucha esta nota aquí

Su último partido en el arco de Blooming fue el 12 de julio, en el triunfo (2-1) del equipo celeste frente a Nacional por 2-1, por la octava fecha del torneo de la División Profesional. Marco Daniel Vaca sufrió luego una lesión de meniscos de la rodilla izquierda que lo obligó a parar, semanas después fue operado y ahora alista con optimismo su retorno a las canchas.

“Me lesione después del partido ante Nacional. Venía el clásico y yo quería jugar, aunque sea infiltrado, pero no se pudo porque el médico me dijo que tenía destrozados los meniscos de mi rodilla”, recuerda Vaca.

Pasó por el quirófano hace 35 días y por ahora realiza fisioterapia. Tiene previsto volver al trabajo de campo en unos 10 días para ponerse a punto durante el receso del campeonato, debido a triple fecha de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Tiene muchas ansias por volver a jugar, pero su retorno puede darse justamente después de las eliminatorias en octubre.

“Me siento muy bien, estoy contando los días para volver a jugar. Fue una lesión grave, estoy ansioso, quiero volver lo antes posible, pero tengo esperar un poquito más”, expresó Marco Daniel.

El próximo partido de Blooming será este miércoles (15:00), contra Real Tomayapo en el estadio Tahuichi Aguilera. El guardameta estará alentando a sus compañeros como lo ha hecho en las 11 fechas que no ha podido jugar.

“Es un partido de seis puntos, Tomayapo es un equipo que está entre los coleros junto a nosotros y debemos ganar. No miramos el nombre del rival, solo hay que ganar y sumar tres puntos para ir subiendo en la tabla, porque Blooming no merece estar ahí”, finalizó el arquero de 31 años.

FECHA 20

Martes 21 septiembre

Guabirá 15:00 San José

Real Potosí 19:00 Real Santa Cruz

Miércoles 22 septiembre

Blooming 15:00 Real Tomayapo

Palmaflor 18:15 The Strongest

Bolívar 20:00 Aurora

Jueves 23 septiembre

Always Ready 15:00 Oriente Petrolero

Royal Pari 17:15 Nacional Potosí

Wilstermann 19:30 Independiente Petrolero

