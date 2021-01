Marcos Barrera no descarta llegar a Blooming

Escucha esta nota aquí

Marcos Barrera estaría alistándose para cambiar de camiseta. Dice que tiene varios ofrecimientos, pero que por el momento permanece en su natal Mendoza, Argentina, según una entrevista lograda por la página “Máquina Deportes” de Oruro.

Se lo relaciona a San José en este momento, empero, parece estar encaminada la posibilidad de que juegue en Blooming. “La verdad es que con Eduardo (Villegas) he hablado y es un proyecto ambicioso el que tiene Blooming, pero no hay nada concreto. Si tuviese que elegir me inclino hacia donde está Eduardo Villegas, es un técnico que conozco y he conseguido todo con él. Así que me llame el equipo que quiera ser campeón”, dijo el argentino de 36 años.

Barrera dejó entrever que no volvería a Always Ready, a tiempo de informar que pronto retornará a Bolivia para iniciar los trámites de su naturalización porque le sería más fácil conseguir un equipo para continuar escribiendo su propia historia en el país.

Barrera no ha descartado la posibilidad de retornar a San José. “He hablado con el vicepresidente de San José, me llamó pero aún no hay nada tampoco. No descarto volver a San José porque no solo es lo económico sino también lo humano, para darle una mano al club y que le vaya bien a San José por el bien de Oruro, vaya o no vaya”, dijo.