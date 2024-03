¿Mauro Zárate y Ariel Cabral llegan a Blooming?: "Veo que se están complicando las cosas"

"Como gerente del club, aún no he recibido la instrucción (para habilitar o entrar en proceso de habilitar a jugadores)", dijo Juan en conversación con DIEZ. En contra parte, el vicepresidente celeste dijo que Montaño no se encontraba presente a la hora del armado del precontrato de Zárate y Cabral, y por ese motivo Juan no estaba enterado del tema.