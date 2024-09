Menacho volvió con gol luego de una sequía de cuatro meses

Si hay alguien para destacar en el empate de Blooming ante el Tigre, en La Paz, es César Menacho . El delantero que era habitual titular en el torneo pasado, no tuvo continuidad desde la llegada del mexicano Othoniel Arce. Se mantuvo tranquilo en el banco, se recuperó de algunas molestias y en la primera opción que tuvo le respondió con creces a la confianza que le dio el DT Carlos Bustos.

A los 45’ ingresó por Othonie l que sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El mexicano no dio más y pese a la incredulidad del árbitro Javier Revollo -le decía que se levantara porque estaba ‘fingiendo’- no volvió del descanso. Sí lo hizo Menacho, luciendo la camiseta 11 y con ansias de volver a inflar las redes como lo hizo en su momento.

Y en la primera que tuvo corriendo por derecha, no dubitó para fusilar a ‘Billy’ Viscarra tras una perfecta habilitación de Miguel Becerra. Hubo suspenso de si estaba habilitado o no, pero la sala VOR que comandó Álvaro Campos (Oruro) ratificó el gol que originó una alegría tremenda en el jugador que no marcaba desde el 22/05 en aquel 3-0 ante Wilster con un doblete suyo.