Miguel Terceros, la visita de lujo del Proyecto Bolivia 2022 donde inició su carrera futbolística

“Muy feliz de poder recordar dónde empecé y dónde estoy ahora. Cuando tenía 12 años nos fuimos de viaje a Brasil y, en el partido contra el Santos, pude jugar bien y me llamaron para hacer dos semanas de pruebas. Estoy muy feliz por todo lo que ha estado pasando en mi vida”, afirmó el joven talentoso.

“No tenía idea que mi debut internacional como profesional podía ser en Bolivia. Me recibieron muy bien en estos días. El pueblo boliviano siempre me ha acogido y todos los días me han venido demostrando mucho cariño”, afirmó Miguelito como los fanáticos lo llaman.