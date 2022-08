Néstor Clausen: "Acá hubo un bajón futbolístico de varios, no de uno o dos"

También mencionó sobre una de las grandes preocupaciones del hincha, las formas en las que el equipo se presenta. "Acá hubo un bajón futbolístico de varios, no de uno o dos, fueron varios los que bajaron el nivel al mismo tiempo y eso se ha notado".

La solución parece fácil, pero no lo es. "H ay que hablar con cada uno de los jugadores para que vuelvan a encontrar esa confianza y atrevimiento que supieron tener en el campeonato pasado. No les vengo a pedir que jueguen como el Real Madrid o el Barcelona, lo único que se pretende buscar es que ellos vuelvan a jugar como en el campeonato pasado".