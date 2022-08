Néstor Clausen es el nuevo entrenador de Blooming

Néstor Clausen tomó las riendas en Blooming. El ex entrenador de Real Santa Cruz fue el elegido por la dirigencia celeste para reemplazar a Rodrigo Venegas. El exmundialista argentino tomará un plantel golpeado anímicamente, y que no venía mostrando buenas actuaciones en sus últimos encuentros.



Blooming soportaba un ‘maleficio’ de cinco partidos sin ganar cuando derrotó con lo justo a Tomayapo, y volvió a caer ante Palmaflor en Cochabamba. La relación hincha-Venegas se había roto con los resultados, mientras que la del chileno con los jugadores había sido puesta en duda.



Rafinha trató de exponer la conciliación cuando Blooming venció a Tomayapo, pero el chileno prefirió dar un paso al costado a la siguiente fecha. “Venegas se va si lo dejamos”, había mencionado el brasileño.



Según el portal Blooming Noticias, Néstor Clausen conversó con los jugadores antes de aceptar el reto. “Quise venir a la sede a ver el ambiente y primero conversar con los jugadores. Después de eso me convencí de tomar la dirección del club, la conversación me convenció y ahora vamos a darle para adelante”, dijo el nuevo conductor de la academia cruceña.



Clausen volverá a Blooming tras nueve años, siendo en la campaña 2012/13 cuando había sido entrenador de los celestes. Su último club fue Real Santa Cruz en 2021.



El ex campeón del mundo con la selección argentina también dirigió a Oriente Petrolero, The Strongest, Bolívar, Wilstermann, Sport Boys, y San José en el país.