Néstor Clausen: "Es la mejor decisión para Bloooming, ahora hay que apoyar a Tucho"

Néstor Clausen dio toda la verdad sobre su renuncia en Blooming. El argentino aclaró que en el vestuario no hay camarillas, ni problemas internos, sino que la pesadez del ambiente la pone el hincha. También blanqueó que fue el mismo quién sugirió que llamen a 'Tucho'.

"Fueron dos partidos y diez días. Lo suficiente para darme cuenta que Blooming ya no tiene el mismo ambiente que tenia tiempo atrás", haciendo referencia a la presión del hincha en contra de sus jugadores.



"Vi un grupo unido. No hay camarilla ni borrachos, solo un grupo que pasa por un mal momento".

Néstor comentó una intimidad que se dio ni bien asumió. Aparentemente un integrante de la barra habló con el entrenador y le advirtió que la calentura es con los jugadores. "Con vos no hay ningún problema. El primer partido de Always lo dejamos pasar, pero con Guabirá ya no", dando a entender que los hinchas se estrellarían con los deportistas en caso de perder.

"Yo fui tonto, porque fui a Always Ready (a dirigir), pero me sentía cobarde si no iba", indicó al ser consultado si se arrepentía de haber tomado el puesto de director técnico.

Sobre el ambiente que Néstor siente cambiado, sentenció que "el ambiente que había era muy negativo. L a gente se olvidó que este mismo grupo de jugadores los salvó del descenso y los llevó a semifinales (del Apertura). El hincha de Blooming no puede estar insultando a estos jugadores".

Sobre su salida, explicó que él se fue, no lo echaron. "Me fui p or el bien de Blooming y de Sebastián Peña. El presidente necesita el apoyo del socio y del hincha", dijo Clausen, quién también aconsejó a Peña y le dio luz verde para que retome negociaciones con Víctor Hugo Antelo. "El hincha quería a 'Tucho', llámalo".

En la larga conversación que tuvo en un programa televisivo de Tigo Sports, Néstor Clausen cerró la nota con un tono de expectativa y esperanza para que la academia salga del pozo. "Es la mejor decisión para Bloooming, ahora hay que apoyar a Tucho", cerró el ahora ex entrenador de los celestes cruceños.