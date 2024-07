Othoniel Arce espera ganarse al hincha de Blooming a punta de goles

Othoniel Arce, el nuevo refuerzo de Blooming, confía en convertir goles para aportar y maximizar el rendimiento del equipo. El delantero mexicano, con una extensa trayectoria en clubes importantes de su país y Perú, anotando más de 90 goles a nivel profesional, espera ganarse el cariño de la hinchada celeste.



“Poco a poco nos iremos conociendo con el hincha. Si hay algo que pueden esperar de mí es la predisposición y el dejar todo en la cancha. Ojalá que con un buen rendimiento y goles, me vaya relacionando con el hincha”, indicó.



Arce, de 34 años, es consciente de que como delantero su misión es convertir goles, por lo que se ha propuesto ir marcando de a poco para ayudar a que Blooming supere su rendimiento tras la goleada sufrida ante Bolívar (0-5). El club cruceño espera que el experimentado atacante pueda aportar su experiencia y capacidad goleadora para recuperarse en el torneo Clausura de la División Profesional.



“Durante mucho tiempo en mi carrera he jugado como nueve de área, pero también me gusta tener contacto con la pelota. Lo más importante es que podamos lograr cosas importantes con el club, todos mis compañeros tienen esa ilusión”, añadió.



Finalmente, Arce, habló sobre el próximo compromiso de Blooming, este viernes ante Royal Pari por la sexta fecha del Clausura. Espera que los trámites de su habilitación se cumplan para ser tomado en cuenta por el director técnico Carlos Bustos.



“Si lo administrativo y el pase internacional está listo, quedaré a disposición del cuerpo técnico que es el que decide, hay jugadores que vienen trabajando bien y tengo que ponerme a la par”, subrayó el atacante, que se convirtió en el primer mexicano en arribar a Blooming.