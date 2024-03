Blooming: al final se cayó lo de Mauro Zárate y Ariel Cabral porque no los puede habilitar (video)

Al final, Blooming no podrá habilitar a Mauro Zárate y Ariel Cabral. No pasaron ni 24 horas luego de que estos dos refuerzos fueran anunciados por el vicepresidente de Blooming, Pedro Vaca, que llega un baldazo de agua fría la noticia desde FIFA.

- La primera es que FIFA aún no le quitó la sanción al club (por el caso Tavares), y por ende no puede habilitar jugadores.

- La segunda es que Blooming no presentó los papeles de estos refuerzos antes del 22 de marzo, algo necesario para poder habilitarlos fuera del periodo de transferencias.