Pedro Siles, jugador de Blooming: “Lo importante era ganar”

Si hay un jugador que viene siendo fundamental en el mediocampo de Blooming estamos hablando de Pedro Siles.



El volante está rayando a gran nivel y desde hace un par de fechas se ha vuelto inamovible en el onceno titular de Carlos Bustos.



Tras la victoria de la ‘Academia’ sobre Independiente por 1-0, Siles se mostró contento por el resultado obtenido.



“Estamos felices de poder sumar y escalar en la tabla. Hay que jugar un partido a la vez y no debemos creernos más que nadie. Todavía tenemos mucho por corregir”,indicó Siles.



“Al margen de las situaciones que generamos lo importante era ganar y mantener el arco en cero, hoy no sentí que hubiésemos sufrido mucho en defensa”, añadió.



Siles resaltó la importancia de no recibir goles, pero igual considera que se debe ser más efectivo.



“Creo que a partir del arco en cero uno puede conseguir los resultados deseados. Creamos situaciones y tenemos gol, obviamente debemos mejorar en la definición para cerrar los partidos con más tranquilidad", concluyó.