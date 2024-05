Pidieron cambio: Blooming no quiere a Dilio Rodríguez como árbitro para el partido ante San Antonio

Blooming no está conforme con el árbitro que fue sorteado para su partido. La academia cruceña se cruzará con un juez que lleva varias suspensiones en su haber, y además que tiene un antecedente negativo ante los celestes.

Dilio había sido suspendido anteriormente por perjudicar a Blooming en un The Strongest vs. Blooming de octubre de 2023. Allí, Rodríguez decidió no cobrar un penal claro a favor de la academia cruceña, a pesar de haber revisado en el VAR el pisotón de Adrián Jusino sobre Ronald Cuéllar.