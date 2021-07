Plancha encabezada por Andrés Richard Ribera, inhabilitada para las elecciones de Blooming

Escucha esta nota aquí

Las elecciones de Blooming deben llevarse a cabo el 22 de agosto y para tal efecto se inscribió dentro del plazo establecido la plancha que encabeza Andrés Richard Ribera, quien apunta a ser el nuevo presidente de la academia celeste. Sin embargo, dicha candidatura fue inhabilitada este viernes por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Dicha Comisión observó que los postulantes de la única plancha que se inscribió para las elecciones no adjuntaron documentación del club Blooming sobre eventuales cargos económicos, pues no deben tenerlos pendientes con el club, ni con la FBF.

Además otro de los requisitos para el candidato a presidente es no ejercer cargos políticos, pero la Comisión Electoral tiene conocimiento que Ribera actualmente es Diputado Nacional del Estado.

Por esas razones Ribera quedó inhabilitado junto a la plancha completa por no tener una mujer habilitada debido a que Laura Rojas Ayala, no puede ser candidata en la fórmula debido a que no adjuntó documentación del club Blooming haciendo conocer si tiene o no cargos económicos pendientes.

Sin embargo, queda un recurso de apelación que Ribera puede presentar entre el 27 y el 30 del mes en curso, y la decisión final se sabrá hasta el 6 de agosto.

La plancha de Ribera que fue presentada a la Comisión Electoral de la FBF es la que sigue:

Presidente: Andrés Richard Ribera Salas

Vicepresidente 1ro: Carlos Guillermo Bendek Daza.

Vicepresidente 2do: Roger Bello Parada.

Director: Roberto Abraham Telchi Tejada.

Director: Omar Rodolfo Dorado Severiche.

Director: José Sebastián Peña Parada.

Directora: Laura Rojas Ayala.

