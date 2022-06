Presidente de Blooming anuncia que hasta el viernes podrá habilitar a Carrasco y Britez

Escucha esta nota aquí

El presidente de Blooming, Sebastián Peña, informó este miércoles que llegó a un acuerdo económico con el volante brasileño Felipe Guedes para que la FIFA pueda levantar la sanción que prohíbe al club celeste habilitar jugadores para el torneo Clausura.

Blooming corría el riesgo de no habilitar al defensor José María Carrasco y al mediocampista paraguayo Junior Britez por una deuda impaga a Guedes que en principio fue de 18.000 dólares y que creció a $us 60.000 tras la demanda del jugador que fue fichado a principio de la temporada 2021.

“Hay un acuerdo de pago y esto se envió a FIFA, que debe suspender la sanción para que el viernes podamos habilitar a los refuerzos”, dijo Peña en el programa Laboratorio Fútbol de Tigo Sport.

Peña explicó que la deuda a Guedes viene de gestiones pasadas y que junto a su directorio están trabajando para contar con ingresos que puedan solventar los gastos que tendrán hasta el final de año y cubrir las deudas impagas a jugadores y entrenadores que pasaron en anteriores temporadas por el club.

También hizo conocer que con los fichajes de Carrasco y Britez el presupuesto mensual creció de 116.000 dólares a $us 120.000, lo que implica que al año tendrán un gasto aproximado de $us 1.7 millones.

