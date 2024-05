Rafinha está desgarrado y continuará siendo baja en Blooming

Blooming extrañó a Rafinha durante el partido ante San Antonio de Bulo Bulo (triunfo por 1-0) y el volante naturalizado boliviano, seguirá siendo baja para el miércoles cuando el equipo reciba a Wilstermann (20:30). La recomendación médica es que siga haciendo trabajo diferenciado y de fisioterapia. Juan Carlos Arce y Samuel Garzón son las principales alternativas que maneja el entrenador Carlos Bustos en ese puesto.



El objetivo es que se recupere cuanto antes o que pueda llegar al choque del sábado frente a Tomayapo, en el IV Centenario de Tarija, aunque dependerá de si recibe el alta médica. El jugador de momento está siendo tratado, aunque sabe que también no va a forzar si es que no está al 100%. Si bien el cuerpo médico del club no confirmó el tiempo de recuperación, se estima que el brasileño-boliviano vuelva a los terrenos de juego en 20 días.



Por otra parte, el zaguero central Richet Gómez, lesionado ante Always Ready en el primer partido, seguirá siendo baja tras el estirón en el femoral de la pierna derecha. El parte médico del club indicó que será baja por las próximas dos semanas. Su lugar lo ocupará César Romero, quien ya jugó ante San Antonio, aunque también existe la posibilidad de incluir al experimentado Gabriel Valverde.



Blooming se entrenará hasta el martes en su sede deportiva y luego entrará en concentración para aguardar el duelo del miércoles. Los dirigidos por Carlos Bustos son conscientes que en casa no pueden ceder puntos ante un rival que ya ganó en Santa Cruz en la primera fecha (2-0 a Real Santa Cruz).



De no haber ninguna novedad, Bustos optaría por el siguiente onceno titular par recibir a Wilstermann: Uraezaña; Becerra, Romero, Becerra, Durán (Sub-23); Bazán (Sub-20), Siles, Figuera, Arismendi; Menacho y Garzón.