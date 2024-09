Rafinha, listo para reaparecer en Blooming

Blooming ultima detalles para recibir el domingo a Gualberto Villarroel San José por la fecha 14 del torneo Clausura, con la novedad de que su capitán, Rafinha, ya se está entrenando con el primer plantel luego de recuperarse de una lesión que lo alejó varios meses de la cancha, lo que significa que podría reaparecer ante los orureños.



El brasileño nacionalizado boliviano no juega desde el 6 de abril, cuando aún se disputaba el torneo Apertura, donde sufrió varias lesiones que lo alejaron de las canchas. A ello se suma el fallecimiento de su madre y otros problemas familiares que lo obligaron a ausentarse del país y retrasar su recuperación.



La decisión final de incluir a Rafinha desde el inicio frente a GV San José recaerá únicamente en el director técnico Carlos Julio Bustos, quien en los últimos días ha ensayado un once titular sin el venezolano Arquímedes Figuera, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



Por las características de juego de Figuera, es más probable que Richard Spenhay sea el elegido por Bustos para tomar su lugar.



En estas semanas, el torneo Clausura ingresó en receso debido a la fecha FIFA de septiembre. La academia vivió días complicados por la falta de pago de salarios, lo que ocasionó que el primer plantel entrara en paro y no pudiera entrenarse adecuadamente.



La medida se levantó esta semana cuando la dirigencia del club, encabezada por Sebastián Peña, canceló una cuota a los jugadores. Bustos ha aprovechado para trabajar en la parte física y en defensa, dos aspectos en los que su equipo ha mostrado muchas deficiencias a lo largo de la temporada.



El partido entre Blooming y GV San José se jugará el domingo a partir de las 19:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.