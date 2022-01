Rafinha rectificó su posición y aceptó la oferta de Blooming

Escucha esta nota aquí

Hay posibilidades de que Rafinha siga en Blooming. El mediocampista brasileño revisó su posición sobre la oferta que le hizo el club celeste para la renovación de su contrato.



El martes había respondido a los directivos de la academia que no acepta la propuesta económica porque no era la que él pretendía, lo que ocasionó que el club lo descarte y busque un nuevo refuerzo porque consideraban que no podían salirse del presupuesto definido para esta temporada.

Este jueves sorprendió las declaraciones de Jean Carla Terrazas, vicepresidente de Blooming, quien informó que volvió a negociar con Rafinha y ahora está dispuesto a seguir en el club.

“Seré muy concreta. Logré un acercamiento con Rafihna y negociamos un mejor precio porqué quiere quedarse en su club. De igual forma hablé con su represente y aceptaron los términos que propuse, es decir ya estaría dado todo para su retorno, pero esto no depende solo de mí. Yo sé que él (Rafinha) nos hace falta en el plantel y se sumaría a las figuras que tenemos para hacer un gran equipo. Pero repito, yo propicie un mejor precio y un nuevo acercamiento más no está solo en mis manos”, escribió Terrazas en sus redes sociales.

Con esta explicación, Terrazas dejó en claro que la decisión final para que Rafinha renueve contrato dependerá de la decisión del directorio que preside Sebastián Peña.

