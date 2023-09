Richet Gómez, jugador de Blooming: “Después de medio año, levantamos notablemente”

“Gracias por el apoyo, porque ellos (los hinchas) van partido a partido con nosotros, esto no termina aquí, falta y esperemos darle las alegrías que ellos se merecen”, finalizó el jugador que juega como mediocampista y también de defensor. Lea también The Strongest Los jugadores de The Strongest anuncian que no se presentarán al campeonato extraordinario El plantel de futbolista del equipo atigrado emitió un comunicado público en el que consideran injusto suspender el torneo de la División Profesional en el que estaban punteros