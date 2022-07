Rodrigo Venegas: “Creo que el equipo, desde lo futbolístico, tiene que alcanzar su mejor versión”

“Como entrenador uno quiere que el equipo juegue bien y gane, a veces se logra jugando bien y otras veces no se puede. El primer clásico que nos tocó jugar no hicimos un buen partido, si bien Oriente había sido muy superior, pero terminamos llevándonos el resultado y ahí surge la duda, no jugué bien y gané, pero en el segundo clásico jugué mejor y no gané, entonces hay que tratar de encontrar un equilibrio entre el buen juego y el resultado”, dijo.