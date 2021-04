Sánchez: “No tenemos margen de error, necesitamos los tres puntos”

Escucha esta nota aquí

“No tenemos margen de error, necesitamos los tres puntos”, dijo el mediocampista de Blooming Júnior Sánchez, ante el mal momento que atraviesa el equipo cruceño y su urgencia por sumar. Solo ha logrado cosechar un empate como local ante Independiente de Sucre (2-2) en el primer partido disputado por el torneo 2021 de la División Profesional.

Sánchez asegura que no será fácil enfrentarse a Aurora, este viernes (20:00) en el estadio Tahuichi Aguilera, porque también buscará la victoria o al menos el empate para seguir escalando en la tabla (10º). “Sabemos que Aurora intentará llevarse las unidades, siempre que viene a Santa Cruz da pelea”, dijo el volante.

Blooming es decimocuarto en la tabla y de no ganar, el vestuario puede quedar aún más golpeado. “(Si conseguimos un triunfo) Podemos enfocarnos mejor en los próximos partidos, además nos daremos una alegría que compartiremos con los hinchas”, agregó Sánchez.

Sobre el rendimiento del equipo, Sánchez aseguró que da todo en la cancha y agradece a los hinchas que no dejan de alentarlos. “Necesitamos los tres puntos para llegar a la mitad de la tabla y después ir partido tras partido para escalar más arriba”, añadió.

Asimismo, Sánchez destacó el entendimiento con Christian Latorre en la zona de contención por el tiempo que llevan jugando juntos. “El técnico decide quién me acompaña o si me toca jugar por fuera, yo sigo trabajando y siempre he intentado dar lo mejor para el equipo”, concluyó.

Sin Rafinha ni Barros

El DT Eduardo Villegas, ensayará su posible onceno titular este miércoles. Sin Rafinha ni Rafael Barros, que fueron castigados por actos de indisciplina, Joselito Vaca y Juan Anangonó se perfilan como sus reemplazantes.