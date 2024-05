Se viene San Antonio: Blooming deberá buscar una victoria ante el campeón del Apertura

La academia cruceña, tras una derrota inicial ante Always Ready, se prepara para enfrentar al actual campeón del torneo Apertura, San Antonio. Luego de caer ante Always Ready, los dirigidos por Carlos Bustos buscarán sus primeros puntos en el torneo Clausura.

Blooming tropezó en su primer encuentro a manos de Always Ready en El Alto, con un marcador desfavorable de 1-0. A pesar de la controversia arbitral que rodeó el partido, que incluyó una disputa de un penal/no penal que le dio el 1-0 al millonario, Blooming no logró desplegar un juego sólido que le permitiera sumar puntos.



Ahora, ante su hinchada en el Estadio Tahuichi Aguilera, Blooming buscará recuperar terreno en el torneo Clausura y obtener su primera victoria. Sin embargo, enfrentarán un desafío de envergadura ante San Antonio, que llega con el impulso de una remontada emocionante frente a Guabirá, con un resultado final de 3-2 en Entre Ríos.



La preparación de Blooming se ve afectada por la lesión de Richet Gómez, quien sufrió un problema muscular en el recto femoral derecho y estará fuera de las canchas durante las próximas dos semanas. Este contratiempo obligará al equipo dirigido por Carlos Bustos a ajustar su estrategia para enfrentar al rival de turno.



Los precios de las entradas para este crucial encuentro ya están disponibles para el público. Para los no socios, los costos son los siguientes: Butaca Bs. 100, Preferencia 80, General 50, Curvas 20. Los socios del club disfrutarán de descuentos, con precios de Butaca Bs. 90, Preferencia 70, General 40, y Curvas 15.



Las entradas se pueden adquirir tanto en la secretaría del club como en la tienda de Blooming ubicada en el Mega Center. El partido está programado para este viernes a las 20:00 horas, prometiendo un emocionante duelo futbolístico en el corazón de Santa Cruz de la Sierra.