Sebastián Peña: “El año de Blooming es un fracaso”

Blooming tuvo un 2023 para el olvido. La academia cruceña no logró hace pie a lo largo de la temporada y fracasó deportivamente.



El conjunto cruceño terminó en el antepenúltimo lugar de la liga, mientras que en el torneo por series fue eliminado en cuartos de final. A consecuencia de ello, no pudo clasificar a una copa internacional para el 2024.



Sebastián Peña, presidente del club celeste, reconoció que el año de su equipo fue un fracaso.



“El año de Blooming fue un fracaso. El objetivo era claro, teníamos que clasificar a un torneo internacional y no se pudo”.



“No es por poner excusa, pero sufrimos mucho con los arbitrajes”, añadió.



Además, lamentó que se hayan amañado partidos en el fútbol boliviano.



“Se tiene que seguir investigando (amaños). Lamentamos que Marco Rodríguez haya dañado el fútbol boliviano este año. Como clubes debemos exigir garantías para la próxima temporada", concluyó.