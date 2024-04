Sebastián Peña, presidente de Blooming: “El primer plantel será licenciado hasta el lunes”

En resumen, el plantel levantó el paro, será licenciado y volverá a los entrenamientos la próxima semana “Hoy tuvimos una reunión con el cuerpo técnico y los jugadores. Hace algunas semanas nos habíamos comprometido de hacer un pago, pero por diferentes motivos no fallaron los recursos y no se pudo completar la segunda cuota del mes de febrero”, indicó Peña. “Solament e nos falta cancelarle a algunos jugadores. Algunos el 50% y otros el 100%, se llegó a un acuerdo donde la dirigencia tiene hasta el fin de semana para conseguir los recursos. Además, con la intención de evitar fracturas entre la dirigencia y los jugadores determinamos que el cuerpo técnico licencie al plantel hasta el día lunes 22 de abril”. “Creemos que entre el viernes y sábado vamos a cumplir a 100% el pago de la segunda cuota de febrero, y el lunes ya retornan de manera normal a los entrenamientos”, añadió.

Peña también se refirió al pago de marzo y afirmó que lo jugadores deberán tener un poco de tolerancia con la dirigencia. “No hemos podido clasificar a los playoffs del torneo Apertura, no estamos culpando a nadie en la interna. La realidad es que no estamos compitiendo y no tenemos los ingresos por recaudación. Estamos buscando la manera de reunir fondos para cubrir los salarios de marzo y abril. La idea es tener un buen entendimiento con los jugadores y que todo se solucione en la interna”.



Finalmente, Peña, aseguró que la dirigencia de Blooming ya está analizando la incorporación de nuevos jugadores para afrontar el torneo Clausura, que se pondrá en marcha el 12 de mayo. La academia recién tendrá luz verde para habilitar desde el 3 de julio.



“Ya estamos trabajando en conjunto con el cuerpo técnico, existen jugadores en carpeta, tanto extranjeros como nacionales con los que nos hemos comunicado de manera informal. Obviamente vamos a esperar a que se abra el libro de pases para que esos jugadores busquen una salida conveniente de de su club actual”.



“A los extranjeros queremos tenerlos lo más antes posible para que puedan adaptarse rápido al plantel y al sistema de juego del director técnico Carlos Bustos", concluyó.