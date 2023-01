Sebastián Peña, presidente de Blooming: "Hay que contrarrestar el poder económico de los paceños"

La falta de recursos económicos era el principal problema de Blooming al final de la temporada pasada, pensando en el nuevo año. Las deudas pendientes no dejan ahorrar un peso, por eso Peña tuvo que recurrir a esos recursos externos que no son gra tuitos, que exigen devolución y también algún dividendo, como

“Son personas que en un inicio de mi gestión me han apoyado de manera económica, obviamente dentro de un rol de responsabilidad de gestión, que nosotros podamos responder con devoluciones con los ingresos que obtenga

el club en base a derechos de televisación, en todos los ítems de ingresos para el club, socios, recaudaciones... estos aportes de ayuda económica ya empiezan a tener otro tipo de matiz dentro de la creatividad financiera, de cómo hacer que Blooming no sufra mucho en el aspecto financiero, tal es así que este inversor - llamémoslo así - es un apoyo económico a la gestión, la forma en que vaya recuperando el dinero es en base a lo que pueda generar Blooming compitiendo en copas de Conmebol, es decir que en caso que empiece a generar ingresos por premios, avanzando de fases, el grupo inversor va a ir recuperando su dinero. Adicional a eso, si los refuerzos extranjeros que se están trayendo pueden ser renegociados, también esos ingresos los beneficiarán, caso contrario el club no pierde nada. Son medidas que uno se ingenia para que Blooming no sufra el daño económico que siempre ha sufrido, que se endeude y después se haga insostenible la obligación de cumplir con esas deudas”.