Sebastián Peña, presidente de Blooming: “Tenemos que ilusionarnos”

Una vez finalizado el partido entre Blooming y Real Tomayapo en el Tahuichi, que terminó con victoria de 1-0 para los cruceños, el presidente de la academia, Sebastián Peña, habló con los medios de prensa y no ocultó su felicidad por el presente de su equipo. Además, invitó al hincha celeste a ilusionarse con el equipo.



“Nosotros, desde la dirigencia queremos transmitir esa ilusión, trabajamos todos los días para ver al club Blooming crecer, queremos ver al equipo en competencia y que logre premios importantes, y que mejor que ilusionarse con un posible campeonato en base a cómo estamos terminado antes del párate. Estamos en posiciones muy altas, no solo es la tabla del Clausura, sino también en la acumulada”.



Con el triunfo sobre Tomayapo, Blooming sumó 9 puntos de 12 posibles en el arranque del torneo Clausura, y se va al receso de la Copa América entre los primeros cuatro del certamen, además se consolida en el tercer lugar de la tabla acumulada.



Peña resaltó la importancia de haber mantenido la base del plantel a la cabeza del entrenador Carlos Bustos. Considera que la continuidad es el pilar fundamental del proceso que está encarando en club.



“Es paso a paso, sabemos que tenemos una base muy importante, empezando desde el entrenador Bustos, le hemos dado continuidad a este proceso. Seguramente, los jugadores que lleguen aportarán y potenciarán aquellas debilidades que tenemos. Tenemos que ilusionarnos y dar las garantías de que vamos a ser bien serios para elegir bien a los jugadores y no equivocarnos”, añadió.



Finalmente, Peña reconoció la dificultad de pelear por el título, pero asegura que irán “paso a paso” para llegar lo más lejos posible.



“Cuando asumo la presidencia dije que Blooming debía recorrer mínimamente dos años para encontrar estabilidad económica y deportiva. Algunos pueden decir que es una postura mediocre, pero para mí es realista. Varios años estuvimos cerca, pero por cuestiones extra futbolísticas quedamos fuera de competencia y de los torneos internacionales. Debemos ir partido a partido y hacernos fuertes de local para no regalar ningún punto, eso es lo que estamos haciendo", sentenció.