Sub-15 de Blooming culmina gira exitosa en Estados Unidos

La Sub-15 de Blooming concluyó el domingo una fructífera gira por los Estados Unidos, donde disputaron un total de seis encuentros. La gira, organizada gracias a las gestiones de Gabriel 'Nano' Eguez, tuvo como objetivo principal brindar a los jóvenes futbolistas la oportunidad de enfrentar rivales de primer nivel y adquirir experiencia y roce de competencia internacional.



"Se debe trabajar en las divisiones menores. Me he centrado en apoyar a los chicos; es la única forma de crecer y que el fútbol boliviano progrese. Este roce internacional es fundamental para el desarrollo de los jugadores", afirmó Eguez, quien es un ferviente hincha del club.



Más allá del resultado deportivo, la gira se considera un éxito rotundo, ya que se logró establecer vínculos con clubes de la MLS, como el Inter Miami y el Orlando City, quienes serán los rivales de una nueva gira programada para el año 2025. Esta alianza permitirá a la Sub-15 de Blooming continuar su desarrollo y crecimiento a nivel internacional.



"La idea de estos partidos era crear roce internacional y que los chicos compitan en un alto nivel. Esperamos repetir la experiencia al año", manifestó Omar Mendieta, coordinador de las divisiones menores del club.



Tras el último partido, disputado en tres tiempos de 35 minutos, los jugadores y el cuerpo técnico de Blooming tuvieron la oportunidad de compartir y convivir con sus pares del Inter Miami. Además, el entrenador de las divisiones menores del club estadounidense, Ángel Guillermo Hoyos, quien dirigió a Oriente Petrolero el año pasado, se reunió con el plantel celeste para intercambiar experiencias y conocimientos.



Como muestra de agradecimiento por las gestiones realizadas por 'Nano' Eguez, los jugadores de la Sub-15 de Blooming le entregaron una camiseta autografiada del club por todo el plantel. Cabe destacar que para la próxima gira, prevista para el 2025, no solo participará la Sub-15, sino también la Sub-17 de la academia. Incluso se baraja la posibilidad de invitar a Oriente Petrolero para que sus categorías menores también formen parte de esta experiencia internacional.