Thiago Leitao: “Reestructurar un equipo no es de la noche a la mañana y no se me pasa por la cabeza renunciar”

El director técnico de Blooming, Thiago Leitao, afirmó que no se le pasa por la cabeza renunciar al cargo en la institución celeste. Indicó que tiene el respaldo de los jugadores, pero que con la dirigencia no habló de una posible salida a raíz de la crisis de resultados de los últimos partidos.

El brasileño indicó, que piensa revertir la situación una vez estén habilitados todos los refuerzos que llegaron al club. “Reestructurar un equipo no es de la noche a la mañana”, explicó. Consultado si pensaba dar un paso al costado Laitao dijo "no se me pasa por la cabeza renunciar".