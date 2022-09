‘Tucho’ Antelo: “El objetivo es asegurar la clasificación a una Copa”

Yo creo que el VAR es correcto que exista, se hace justicia muchas veces y ahora el árbitro no decide las cosas solo, muchas veces los árbitros se han equivocado y en el VAR le han hecho ver su error. Lo que me sorprende es que hay jugadas que no las repiten, casualmente a los equipos más grandes les repiten todo, pero muchas jugadas no las repiten y en eso estamos fallando; y otra cosa, se tarda mucho, se toman siete u ocho minutos en mirar una jugada, yo he visto que en otros países ya han superado eso, puede ser también que estamos empezando y hay que darle el apoyo a la gente del VAR, en otros países ya son más expertos y lo hacen más rápido.