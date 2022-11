'Tucho' Antelo quedó afuera de Blooming

En ese contexto, donde Blooming no encontraba idea de juego y temía perder su cupo internacional, el club y el entrenador separaron caminos. A esto se suman las quejas y el malestar por algunos sueldos adeudados, por lo que la separación fue inminente.

"Vinieron de una manera muy educada a hablar conmigo a mi casa, me explicaron que pasa por un tema económico, que no pueden pagarme y yo lo entendí. Me hablaron con la verdad y por el cariño y respeto que uno le tiene al club, entendí perfectamente", le comentó el entrenador al portal BNN.